Freedom Flotilla Tajani sente Sa’ar | due opzioni per gli attivisti italiani che erano a bordo

Dopo l’irruzione dei soldati israeliani a bordo della nave Handala, che ha portato al blocco dell’imbarcazione della Freedom Flotilla Coalition diretta verso la Striscia di Gaza e al fermo di 21 attivisti di 10 nazionalitĂ dell’ong pro-palestinese, tra i quali due italiani, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha contattato l’omologo Gideon Sa’ar. Il capo della diplomazia di Israele ha spiegato che la procedura prevede che gli attivisti, arrivati nel porto di Ashdod e ora assistiti dal personale dell’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv, avranno due opzioni: firmare una dichiarazione per andare in aeroporto e lasciare subito Israele oppure restare in stato di fermo presso una struttura detentiva locale, con rimpatrio forzato nel giro di tre giorni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Freedom Flotilla, Tajani sente Sa’ar: due opzioni per gli attivisti italiani che erano a bordo

