I due cittadini italiani fermati dalla Marina israeliana a bordo della Freedom Flotilla, tra i quali l'attivista messinese Antonio Mazzeo, sono sbarcati ad Ashdod e si trovano in buone condizioni. A confermarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto a Sky TG24. "Entrambi stanno bene e sono assistiti dal personale dell’Ambasciata italiana a Tel Aviv", ha dichiarato il ministro. . 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Freedom Flotilla, Tajani a SkyTg24 rassicura: "I due italiani stanno bene, seguiti dall’ambasciata". Mazzeo ha scelto di rientrare in Italia

L’attacco alla Freedom Flotilla è la solita strategia di Israele: colpire contando sull’impunità internazionale - L’attacco israeliano alla Freedom Flotilla, avvenuto in acque internazionali vicino a Malta, non è né un’eccezione, né un fatto più grave di ciò che è successo finora.

Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza: attesa anche Greta Thunberg - L'organizzazione umanitaria Freedom Flotilla Coalition annuncia una nuova missione per rompere l’assedio su Gaza.

Gaza, la Freedom Flotilla pronta a salpare dall’Italia per rompere l’assedio: “Ognuno di noi ha l’obbligo morale di fare qualcosa” - Riparte dall’Italia la missione della Freedom Flotilla. Dopo aver subito un attacco di un drone un mese fa al largo delle coste di Malta, la nave umanitaria proverà nuovamente a “rompere l’assedio” di Gaza in modo non violento per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese.

Freedom Flotilla, sequestrata nave diretta a Gaza con aiuti: fatta approdare in Israele.

Nave Flotilla, due italiani a bordo. Tajani parla con Sa'ar: due opzioni per attivisti - La Freedom Flotilla Coalition ha reso noto che gli attivisti a bordo della nave Handala sono stati condotti nel porto israeliano di Ashdod. Scrive msn.com

Freedom Flotilla, Tajani a SkyTg24 rassicura: "I due italiani stanno bene, seguiti dall'ambasciata". Mazzeo ha scelto di rientrare in Italia