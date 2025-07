Freedom Flotilla sequestrata in Israele il padre di Tony Lapiccirella | Mio figlio rifiuta il rimpatrio volontario

Ieri notte l'imbarcazione della Freedom Flotilla Coalition è stata intercettata in acque internazionali dall'esercito israeliano, tutto l'equipaggio è stato sequestrato, tra loro anche due italiani: Tony Lapiccirella e Antonio Mazzeo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’attacco alla Freedom Flotilla è la solita strategia di Israele: colpire contando sull’impunità internazionale - L’attacco israeliano alla Freedom Flotilla, avvenuto in acque internazionali vicino a Malta, non è né un’eccezione, né un fatto più grave di ciò che è successo finora.

Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza: attesa anche Greta Thunberg - L'organizzazione umanitaria Freedom Flotilla Coalition annuncia una nuova missione per rompere l’assedio su Gaza.

Gaza, la Freedom Flotilla pronta a salpare dall’Italia per rompere l’assedio: “Ognuno di noi ha l’obbligo morale di fare qualcosa” - Riparte dall’Italia la missione della Freedom Flotilla. Dopo aver subito un attacco di un drone un mese fa al largo delle coste di Malta, la nave umanitaria proverà nuovamente a “rompere l’assedio” di Gaza in modo non violento per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese.

Freedom Flotilla sequestrata in Israele, il padre di Tony Lapiccirella: “Mio figlio rifiuta il rimpatrio volontario” - Ieri notte l'imbarcazione della Freedom Flotilla Coalition è stata intercettata in acque internazionali dall'esercito israeliano, tutto l'equipaggio è ... Come scrive fanpage.it

La sfida del barese Tony Lapiccirella e della Freedom Flotilla: la Handala a un passo da Gaza con la bandiera di One Piece - Mentre circolano notizie di un imminente rimpatrio forzato, Lapiccirella ribatte: «Se saremo ad Ashdod, sarà perché sequestrati in acque internazionali con i fucili puntati» ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it