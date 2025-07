Freedom Flotilla lo scontro via radio tra gli attivisti e la marina di Israele prima del blocco | Siete gli unici responsabili La risposta della militante a bordo – Il video

«Siete gli unici responsabili delle vostre azioni e delle vostre conseguenze». È questo l’avvertimento lanciato via radio dalla marina israeliana agli attivisti a bordo della Handala, la nave umanitaria della Freedom Flotilla, pochi istanti prima dell’ abbordaggio di ieri sera al largo della costa di Gaza. Il momento è stato ripreso in un video registrato dagli stessi attivisti, che documenta anche la risposta di Huwaida Arraf, l’attivista della Freedom Flotilla che gestiva le comunicazioni via radio. «Marina israeliana, questa è una nave civile, l’ Handala. Permettetemi di darvi una lezione di diritto internazionale: qualsiasi blocco che deliberatamente affami una popolazione civile è una violazione del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Open.online

