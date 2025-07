Freedom Flotilla arrestato l’equipaggio della Handala | Detenuti illegalmente da Israele I 21 attivisti pronti allo sciopero della fame

L’organizzazione Gaza Freedom Flotilla denuncia che l’equipaggio della nave Handala è “ illegalmente detenuto da Israele”, dopo essere stato “ sequestrato in acque internazionali e condotto con la forza in un porto israeliano”. La comunicazione è arrivata tramite un post sui social, in cui si accusa Tel Aviv di aver interrotto ogni contatto con la nave a partire dalle 23:43 locali di ieri, dopo che le forze israeliane erano salite a bordo e avevano disattivato le telecamere. La nave Handala stava viaggiando verso Gaza per tentare di forzare il blocco israeliano e consegnare simbolicamente aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Freedom Flotilla, arrestato l’equipaggio della Handala: “Detenuti illegalmente da Israele”. I 21 attivisti pronti allo sciopero della fame

freedom - flotilla - equipaggio - handala

