Freedom Flotilla abbordaggio Handala è un atto di pirateria

L'esercito di occupazione israeliano ha abbordato con la forza la nave Handala, impegnata in una missione civile e umanitaria verso la Striscia di Gaza. Si tratta di un'azione illegale e violenta, compiuta in acque internazionali o comunque non soggette alla giurisdizione israeliana, che configura un grave atto di pirateria navale e violazione del diritto internazionale." E' questo il commento ufficiale della Freedom Flottilla dopo l'abbordaggio della nave partita dall'Italia con a bordo 21 attivisti internazionali da parte dell'Idf. "A bordo di Handala si trovavano attivisti per i diritti umani, operatori umanitari, parlamentari e giornalisti provenienti da diversi Paesi del mondo

