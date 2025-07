Freedom Flotilla | Abbordaggio Handala è pirateria Internazionale

ABBONATI A DAYITALIANEWS Detenzione illegale per 21 attivisti diretti a Gaza. Una nuova crisi internazionale si è aperta dopo che l’esercito israeliano ha abbordato con la forza la nave Handala, impegnata in una missione civile e umanitaria verso la Striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dalla Freedom Flotilla, si tratta di un atto di pirateria avvenuto in acque internazionali, dove Israele non ha giurisdizione legale. Freedom Flotilla denuncia: “Violazione del diritto internazionale”. La Freedom Flotilla ha condannato duramente l’accaduto, definendo l’intervento dell’IDF (Forze di Difesa Israeliane) come un’azione violenta e illegale, che viola apertamente il diritto internazionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

