Frattesi Inter si lavora per il ritorno in campo! Slitta la data ecco quando può tornare a disposizione

Frattesi Inter, la Gazzetta dello Sport fa il punto sul ritorno in campo! Slitta la data, ecco quando può tornare a disposizione. Davide Frattesi non sarĂ a disposizione di Cristian Chivu per l’esordio in campionato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell’ Inter sta continuando la fase di recupero dopo l’ intervento per Sport Hernia bilaterale, al quale si è sottoposto all’inizio dell’estate. L’ex Sassuolo è atteso a metĂ settimana ad Appiano Gentile, dove proseguirĂ il lavoro personalizzato sotto la supervisione dello staff medico nerazzurro. Ma il ritorno in campo vero e proprio è previsto solo verso la fine di agosto, verosimilmente tra la prima e la seconda giornata di campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, si lavora per il ritorno in campo! Slitta la data, ecco quando può tornare a disposizione

