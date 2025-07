Frattesi Inter si avvicina il ritorno in campo | quanto è atteso ad Appiano ed il piano

Frattesi Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’arrivo di Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli in merito. La nuova Inter di Cristian Chivu ha iniziato a lavorare con entusiasmo ad Appiano Gentile, dove anche oggi il BPER Center si è riempito per il secondo giorno di preparazione estiva. Dopo i primi test andati in scena nella giornata di ieri, i nerazzurri sono stati impegnati in una nuova seduta mattutina che ha previsto valutazioni atletiche e dati fisici utili allo staff tecnico per calibrare al meglio i prossimi allenamenti. Chivu, alla sua prima estate da allenatore della prima squadra, sta già imprimendo il suo stile e le sue idee, non solo in campo ma anche a livello di gestione e metodologia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, si avvicina il ritorno in campo: quanto è atteso ad Appiano ed il piano

In questa notizia si parla di: inter - appiano - frattesi - avvicina

Appiano Gentile Inter: giorno di riposo dopo l’impresa compiuta col Barcellona - di Redazione Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile.

Appiano Gentile Inter: nerazzurri a lavoro verso la Lazio - di Redazione Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile.

Inter sperimentale col Torino? Sì, ma da Appiano Gentile un concetto – Sky - L’Inter cambierà diversi uomini contro il Torino, con Simone Inzaghi pronto a sperimentare qualcosina di nuovo.

Le parole di Lautaro hanno innescato una serie di reazioni che sembrano proprio anticipare un allontanamento di Çalhanoglu dall’Inter. Ma il turco ad oggi non ha sostituti in rosa all’altezza e l’Inter probabilmente si sta muovendo. #cronachedispogliatoio Vai su Facebook

@frattesi Vai su X

Inter, non solo Lautaro: a Como rientra anche Frattesi. Su Pavard e Zielinski…; Inter-Venezia, Calhanoglu e Acerbi si allenano in gruppo: ci saranno col Venezia; L'Inter si allarga: Frattesi e Zielinski chiedono spazio. E Inzaghi cambia strategia.

Inter, Frattesi in recupero: atteso in ritiro nei prossimi giorni. Le news - Primi due giorni di test per l'Inter ad Appiano Gentile in attesa di iniziare gli allenamenti nella giornata di lunedì 28 luglio in cui si terrà anche la conferenza stampa di Beppe Marotta e Christian ... Da sport.sky.it

Inter, niente fretta per Frattesi: ancora assente, rientro previsto per fine agosto - Il centrocampista nerazzurro non ha ancora recuperato dai problemi fisici accusati nel finale della scorsa stagione ... Scrive fcinter1908.it