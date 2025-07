Fratoianni dalla diplomazia italiana lezione di dignità a Meloni

ROMA – “Cara Giorgia Meloni, qual è il momento in cui riconoscere lo Stato di Palestina? Quando non ci sarà più un palestinese vivo? O quando avranno completato il piano di pulizia etnica?”. Lo scrive su X Nicola Fratoianni di Avs, commentando anche l’appello di 34 ex ambasciatori del nostro Paese al governo. “Addirittura un pezzo autorevole della storia della nostra diplomazia oggi – conclude il leader di SI – vi dà persino una lezione di dignità. Forse un po’ di coraggio da parte vostra a questo punto non sarebbe male”. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Fratoianni, dalla diplomazia italiana lezione di dignità a Meloni

