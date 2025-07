Francesca Perrotta | Anche l’informazione ha bisogno di armonia

Pesarese d’adozione, leccese di nascita, Francesca Perrotta è direttrice e fondatrice – insieme a Roberta Pandolfi – dell’ orchestra Olimpia, ensemble sinfonico nato nel 2018 composto esclusivamente da donne. Una realtĂ che attraverso l’arte è diventato anche motore sociale. La direttrice Perrotta sarĂ una degli ospiti della festa per i 140 del Carlino, mercoledì 30 in piazzale della LibertĂ . Direttrice, l’informazione e la direzione d’orchestra non sono poi così diverse. Si tratta sempre di gestire tante voci e strumenti per restituire un messaggio coerente, emozionante e comprensibile. Non trova? "Quando i musicisti agiscono sul loro strumento, sintornizzandosi con gli altri e coordinando i loro movimenti con quelli del direttore d’orchestra, tutto questo si trasforma in un atto irripetibile, un’energia invisibile a cui il direttore ha l’enorme responsabilitĂ di dare senso e significato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

