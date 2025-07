Fotovoltaico irregolare Il Comune deve pagare

"Una pesante tegola" la definisce Paolo Cirelli, assessore al Bilancio del Comune di San Felice, dopo avere appreso che il Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso del Comune, in relazione alla vicenda del presunto "artato frazionamento" dei campi di fotovoltaico di sua proprietà . La vicenda si trascina da tempo, anche se ne è appreso pubblicamente solo dal 2023, ma nessuno immaginava un epilogo tanto sfavorevole, che mette in seria difficoltà le possibilità dell’amministrazione di mantenere in futuro determinati servizi o agevolazioni. "La cifra complessiva da restituire si aggira sui due milioni – spiega il sindaco Michele Goldoni -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fotovoltaico irregolare. Il Comune deve pagare

Fotovoltaico irregolare. Il Comune deve pagare - San Felice, la decisione del Tar per i maggiori introiti ottenuti rispetto al dovuto. Segnala ilrestodelcarlino.it

