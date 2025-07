Forza Italia un clamoroso colpo | ecco chi passa con gli azzurri

Colpo di scena: Nino Minardo torna in Forza Italia. Il deputato, nonché presidente della commissione Difesa, ha lasciato il gruppo Misto alla Camera. "Accogliamo oggi con grande gioia l'adesione dell'amico Antonino Minardo al gruppo dei deputati di Forza Italia. Sono certo - ha affermato nei giorni scorsi Paolo Barelli, presidente dei deputati azzurri - che la sua esperienza, la sua determinazione e la sua professionalità daranno uno straordinario contributo al lavoro della nostra squadra e alla crescita del nostro partito che si conferma ancora una volta unico riferimento del mondo liberale e moderato". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Forza Italia, un clamoroso colpo: ecco chi passa con gli azzurri

In questa notizia si parla di: forza - italia - colpo - azzurri

Carpi ridiscute la revoca della cittadinanza a Mussolini, questa volta la propone Forza Italia - Tre anni fa, durante la passata consigliatura, fece abbastanza rumore l'esito della votazione del Consiglio Comunale di Carpi sulla revoca alla cittadinanza onoraria a Benito Mussolini.

Friuli Venezia Giulia: sette assessori di Lega, Forza Italia e Fedriga rimettono le deleghe. È crisi - FRIULI VENEZIA GIULIA - Ora è ufficiale. Si è aperta ieri (18 maggio) nel corso della verifica di maggioranza, la crisi politica nel centrodestra che governa la Regione.

Pier Silvio Berlusconi, Forza Italia e quella voglia di entrare in politica - La frase che conta è il riferimento anagrafico. «Io ho 56 anni, mio padre è entrato in politica a 58», dice Pier Silvio Berlusconi, e dunque: due anni di tempo per un possibile bis, perfetta.

AZZURRI IN FESTA: FINAL EIGHT CENTRATA! IL VOLLEY ITALIANO NON SBAGLIA UN COLPO! Missione compiuta per l’Italia maschile di volley: la qualificazione alla Final Eight della VNL 2025 è realtà! Con ben 8 vittorie su 10, la Nazionale è gi Vai su Facebook

Prosegue il lavoro dell’Itaboxing Elite M/F (RT Clemente Coach Tatanka Russo) e delle Azzurrine U19 (RT Giulio Coletta) in quel del CSOE di Roma Forza Italia Boxing Team #Azzurri #Azzurre #Itaboxing #Pugilato #Boxer Vai su X

Forza Italia, nuovo “colpo” nel mercato dei consiglieri regionali: entra Cesana. E gli azzurri ora pensano al rimpasto; Forza Italia, nuovo “colpo” nel mercato dei consiglieri regionali: entra Cesana. E gli azzurri ora pensano al rimpasto; Forza Italia attacca: Dal Pd solo chiacchiere e fango contro la Calabria e la Regione.

Forza Italia, nuovo “colpo” nel mercato dei consiglieri regionali: entra Cesana. E gli azzurri ora pensano al rimpasto - L’annuncio della new entry – ancora da Lombardia Ideale – è stato dato dal coordinatore Alessandro Sorte. Come scrive msn.com

Forza Italia Giovani: nuove nomine in provincia di Arezzo per rafforzare la presenza sul territorio - Arezzo, 27 luglio 2025 – Forza Italia Giovani: nuove nomine in provincia di Arezzo per rafforzare la presenza sul territorio. Da lanazione.it