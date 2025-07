Forza Italia Giovani | nuove nomine in provincia di Arezzo per rafforzare la presenza sul territorio

Arezzo, 27 luglio 2025 –  . La coordinatrice provinciale di Forza Italia Giovani, Alessia Paola Salvi, ha ufficializzato le nuove nomine all'interno del movimento giovanile azzurro, con l'obiettivo di rafforzare la presenza organizzativa sul territorio aretino e promuovere una partecipazione attiva e consapevole delle nuove generazioni alla vita politica. Il nuovo Segretario Comunale di Forza Italia Giovani per la cittĂ di Arezzo è Enrico Maria Mori, cui è affidato il compito di coordinare le attivitĂ del movimento nel capoluogo e rappresentare i giovani azzurri nel contesto cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Forza Italia Giovani: nuove nomine in provincia di Arezzo per rafforzare la presenza sul territorio

