E dopo i cambi statutari, la democrazia dal basso che entra come un vento prepotente dentro Forza Italia e l’addio ai vecchi schemi, molto berlusconiani, di una scelta dei vertici fatta direttamente dal ’padre-padrone’ del partito, ora è tempo di fare una robusta campagna acquisti. "Il partito deve rinnovarsi – aveva infatti detto l’altro giorno Antonio Tajani durante il Consiglio nazionale – siamo arrivati a 150mila iscritti lo scorso anno, ma la classe dirigente di un partito deve essere scelta dalla base, non imposta da un segretario o dai vice". "Dobbiamo avere il coraggio – aveva proseguito, con convinzione – di far eleggere i segretari regionali, che non rafforza né indebolisce il segretario nazionale" ricordando che "non c’è più il leader", Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Forza Italia. Altri ingressi da destra: "Il partito è aperto"