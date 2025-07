Forte maltempo tra Emilia Romagna e Marche inizio settimana con l' ombrello Poi clima più stabile

Bologna, 27 luglio 2025 - La corrente fresca dalla Francia è arrivata, e ha portato i rovesci già preannunciati per il weekend sia sull’ Emilia Romagna che sulle Marche. Una instabilità forte che continuerà anche a inizio settimana su entrambe le regioni, confermata dalle parole Pierluigi Randi, meteorologo e presidente rieletto di Ampro (Associazione meteorologi professionisti). L’Arpae per la giornata di domani 28 luglio ha diramato un’allerta gialla per l’Emilia Romagna. Il bollettino Arpae. L’allerta gialla in Emilia Romagna riguarda per piene dei fiumi le province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini; per frane e piene dei corsi minori le province di Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini; per temporali le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Forte maltempo tra Emilia Romagna e Marche, inizio settimana con l'ombrello. "Poi clima più stabile"

In questa notizia si parla di: forte - emilia - romagna - marche

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Norris parte forte nella FP2, Ferrari a lavoro sull’assetto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 Più in difficoltà Hamilton e Antonelli in undicesima e dodicesima posizione, rispettivamente a 0.

Vento forte e temporali: allerta gialla estesa in Emilia-Romagna - Bologna, 15 maggio 2025 – L’ allerta gialla in Emilia-Romagna, già annunciata ieri, è stata ufficialmente prolungata fino alla mezzanotte di sabato 17.

Allerta meteo gialla in Emilia Romagna: temporali e vento forte per lunedì 7 luglio - Bologna, 6 luglio 2025 – Mentre il caldo non accenna a diminuire, la Protezione civile dell' Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo gialla che interesserà diverse province della regione per tutta la giornata di lunedì 7 luglio, che quindi si prolunga da quella odierna, di domenica 6 luglio.

Allerta #Meteo, Italia sotto assedio: forti temporali in atto al Centro-Nord tra Emilia Romagna e Marche Vai su Facebook

?Forti temporali in Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Toscana. Vai su X

Forte maltempo tra Emilia Romagna e Marche, inizio settimana con l'ombrello. Poi clima più stabile; Nubifragi, fulmini e grandinate: l’Emilia Romagna travolta dal maltempo; Le forti piogge e i danni in Emilia-Romagna e Veneto.

Nubifragi, fulmini e grandinate: l’Emilia Romagna travolta dal maltempo - Il forte maltempo interessato nel pomeriggio vaste zone tra le province di Ferrara, Bologna, Modena e tutta la Romagna: ecco le zone più colpite ... Da msn.com

Allerta Meteo, Italia sotto assedio: forti temporali in atto al Centro-Nord tra Emilia Romagna e Marche - MeteoWeb Un cambio di scena netto sta interessando il meteo italiano: l’alta pressione che fino a pochi giorni fa proteggeva gran parte della Penisola è ormai un ricordo. informazione.it scrive