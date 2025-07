Formula 1 salta la partenza del GP di Spa | il motivo

Non si parte all’orario previsto delle 15:00 per il Gran Premio di Formula 1 di Spa, in Belgio. La partenza è infatti stata posticipata. Non va nel verso giusto il weekend di Spa Francorchamps per la Formula 1. Dopo un sabato che ha visto la Sprint Race vinta da un grande Max Verstappen, e le qualifiche che hanno visto la Pole Position di Lando Norris, la domenica non va secondo i piani. La partenza, prevista per le ore 15:00, non c’è stata. Le vetture sono dunque tornate ai box e i piloti sono stati costretti a scendere dalle auto. Formula 1, partenza a Spa ritardata per pioggia: la situazione. 🔗 Leggi su Sportface.it

