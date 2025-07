Formula 1 oggi il Gp del Belgio – La gara in diretta

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista per il Gp del Belgio. Oggi, domenica 27 luglio, si corre per il tredicesimo appuntamento del Mondiale. Si riparte dal dominio McLaren e dalla doppietta Norris-Piastri nel Gp di Gran Bretagna: le due monoposto del Team Papaya partiranno davanti a tutti sul circuito di Spa.

Formula 1, GP Belgio a Spa: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming - Gli orari del Gran Premio del Belgio della Formula 1 2025: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche, Sprint Race e gara della F1 sul circuito di Spa-Francorchamps.

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista. Da domani, venerdì 25 luglio, a domenica 27, si corre a Spa-Francorchamps per il Gp del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale – in diretta tv, anche in chiaro, e streaming.

Formula 1 GP Belgio 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming - Dopo due settimane di pausa, la Formula 1 torna in azione su Sky e in streaming su NOW con uno degli appuntamenti più attesi e iconici della stagione: il Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps, che quest’anno si presenta in un formato ancora più intenso grazie al ritorno della Sprint.

F1 Gp del Belgio a Spa: la gara in diretta. Pioggia prevista alla partenza, Hamilton e Antonelli con il motore nuovo. Scattano dalla corsia dei box con Alonso e Sainz, Norris in pole; F1, orari GP Belgio: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e repliche; F1 GP Belgio 2025, Gara: Variabile pioggia, Piastri sfida Norris, partenza alle 15.00 – DIRETTA.

Il pilota monegasco partirà dalla seconda fila, l'inglese dopo le disastrose prove di sabato cambia il motore e partirà dalla pit lane: segui tutti gli aggiornamenti

McLaren in prima fila, poi un sorprendente Leclerc e un agguerritissimo Verstappen: parte così il GP del Belgio su cui incombe l'incognita pioggia.