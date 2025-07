Formula 1 GP di Spa | vince Piastri davanti a Norris terzo Leclerc

Uno-due McLaren a Spa Francorchamps, con Piastri che batte Norris e allunga in classifica. Ferrari terza con Leclerc e settima con Hamilton. Ennesima vittoria delle McLaren, che allungano inesorabilmente nella classifica costruttori, mai in discussione in questa annata. Un vero e proprio dominio anche in questa gara, nonostante le condizioni sono state davvero imprevedibili, in particolar modo nella prima parte di Gran Premio. Incognita pioggia all’inizio, con un ritardo di oltre un’ora causato proprio dall’estremo maltempo. Partenza con intermedie, per poi passare giĂ intorno al 1314° giro alle gomme asciutte, con Lewis Hamilton ad ‘aprire le danze’. 🔗 Leggi su Sportface.it

