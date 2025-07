formula 1 al gp di spa vince piastri davanti a norris in confusione la ferrari sorride

Una gara infinita, stoppata nel giro di ricognizione per la pioggia, prima della partenza ufficiale un’ora e 20 minuti dopo. A Spa è arrivata l’ottava vittoria della carriera di Oscar Piastri, davanti a Lando Norris (2° e ancora troppo confusionario in pista) e alla Ferrari di Charles Leclerc (3°), di un soffio davanti alla Red Bull di Max Verstappen (4°). Per il team papaya si tratta della decima vittoria in stagione, come non accadeva da venti anni, mentre l’ultima doppietta a Spa era arrivata nel 1999 (Coulthard- Hakkinen). Quinto George Russell, davanti alla Williams di Alexander Albon (6°) e all’altra Ferrari di Lewis Hamilton (7°), agevolato dall’aver anticipato la sosta per le gomme slick e di rimonta, dopo essere partito dalla pit-lane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

