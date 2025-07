© US Mediaset Delusa per la sua rottura brusca con l’affascinante Alihan Tasdemir, Zeynep Yilmaz prende una decisione inaspettata nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Per allontanarsi dall’uomo che le ha spezzato il cuore, Zeynep decide infatti di accettare una proposta di lavoro in America da parte di Cem. Iniziativa che innesca la reazione di Alihan, pentito di aver troncato la storia con lei. Maggiori info nelle anticipazioni che seguono. Forbidden Fruit  è in onda questa settimana dal lunedì al venerdì dalle 14.20 alle 15.45 su Canale 5, con un doppio episodio, e in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Forbidden Fruit, anticipazioni dal 28 luglio al 1° agosto 2025: Zeynep accetta di partire in America con Cem