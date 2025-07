Follia a Catania giovane minaccia con un’accetta per la musica troppo alta | fermato dalla Polizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Terrore in un bar di Catania: 23enne si presenta armato di accetta. Un ragazzo di 23 anni, originario di Catania, si è presentato davanti a un bar in via Fava poco dopo la mezzanotte, armato di un’accetta, lamentandosi per il volume e i gusti musicali del locale. Le minacce e la fuga. Il giovane, esasperato dalla musica – secondo lui troppo alta e sgradita – ha fatto irruzione nel locale urlando e minacciando i presenti. L’improvvisa scena ha generato momenti di panico tra i clienti, ma i titolari dell’attivitĂ sono riusciti a disarmarlo prima che la situazione degenerasse ulteriormente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

