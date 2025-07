FOCUS SPECIALE SCHERMA Tbilisi 2025 – Italia vicina al podio nella spada | la sesta giornata

L’italia sfiora le medaglie nella spada maschile individuale ai campionati mondiali di Tbilisi. Il racconto della sesta giornata con Alice Liverani e Alessandro Gennari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - FOCUS SPECIALE SCHERMA. Tbilisi 2025 – Italia vicina al podio nella spada: la sesta giornata

Scherma, i convocati dell’Italia per i Mondiali: 26 azzurri in gara a Tbilisi, torna Favaretto - Da martedì 22 a mercoledì 30 luglio si terranno a Tbilisi i Campionati Mondiali 2025 di scherma, l’evento più importante dell’anno che chiuderà di fatto la stagione post-olimpica.

Fioretto d’Oro per l’Italia! | Il racconto della 5ª giornata a Tbilisi - Nella quinta giornata dei Campionati Mondiali di Scherma 2025 a Tbilisi, arriva il primo oro iridato per l’Italia! La squadra del fioretto maschile conquista il titolo mondiale battendo gli Stati Uniti 43-42 in una finale mozzafiato giocata sul filo dei nervi.

I FANTASTICI 4 Argento a #Paris2024, oro agli Europei di Genova e adesso anche ai Mondiali di Tbilisi! Quando il quartetto del fioretto maschile scende in pedana, non ce n’è per nessuno! Il trionfo di Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e T Vai su Facebook

