focus speciale nuoto italia protagonista nella prima sessione 3 finali e speranze di medaglia

Prima sessione positiva per l’Italia ai Mondiali di Nuoto 2025 a Singapore! Gli azzurri hanno conquistato tre pass per la finale, accendendo le speranze di medaglia. A brillare è stata soprattutto la 4×100 stile libero maschile, trascinata da un super Carlos D’Ambrosio Nel pomeriggio in finale ci sarà grande attesa anche per la 4×100 stile libero femminile e per il ritorno in grande stile di Marco De Tullio, pronto a dire la sua nei 400 stile libero? Ottime sensazioni anche nei 100 rana: Nicolò Martinenghi è già sceso sotto i 59” in batteria, confermando la sua classe. Molto bene anche Ludovico Viberti nella stessa distanza Tra gli altri azzurri in evidenza, Thomas Ceccon nei 50 farfalla e Costanza Cocconcelli nei 100 farfalla, entrambi autori di prove solide e promettenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

