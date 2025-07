Flat tax al 5% sulle mance nel turismo e ristorazione | cosa cambia nel 2025

Flat tax al 5% per le mance che i clienti lasciano al personale dei ristoranti e delle strutture alberghiere. L’aliquota agevolata, introdotta con la legge di Bilancio 2023, può essere applicata trasversalmente su quanto lasciato in contanti o con il Pos. A partire da quest’anno sono previste alcune importanti novitĂ per gli operatori del settore turistico: è possibile beneficiare di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali entro il limite massimo di 75.000 euro. E fino ad un importo massimo che è pari al 30% delle somme che sono state percepite come mancia. Mance, come accedere alla flat tax nel 2025 – Ad essere coinvolti dalle novitĂ sono i soggetti che lavorano nelle strutture ricettive e negli esercizi che somministrano alimenti o bevande, come ristoranti, alberghi o bar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Flat tax al 5% sulle mance nel turismo e ristorazione: cosa cambia nel 2025

In questa notizia si parla di: flat - mance - turismo - ristorazione

Detassazione mance 2025: regole per i datori di lavoro; Arriva la tassazione agevolata sulle mance: cosa cambia, come funziona e chi ne beneficia; Turismo, la mancia tassata al 5% porta 943 euro a lavoratore |.

Mance nel turismo e nella ristorazione: chiarimenti sulla tassazione agevolata - Mance nel turismo e ristorazione: ok all’imposta agevolata del 5% anche per i lavoratori somministrati. Come scrive msn.com

Turismo, arriva la regola sulle mance: flat tax al 5 per cento per tutti i lavoratori - Mance tassate al 5% anche per i dipendenti in somministrazione, spesso stagionali, di hotel, bar e ristoranti. Si legge su ilmessaggero.it