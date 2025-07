Flamengo Bruno Henrique sotto processo in Brasile | accuse di frode sportiva e scommesse illecite! Ecco cosa rischia

Flamengo, Bruno Henrique sotto processo in Brasile: accuse di frode sportiva e scommesse illecite! Ecco quanto rischia Il calciatore brasiliano Bruno Henrique, attaccante di esperienza del Flamengo e noto per la sua velocità e il suo impatto offensivo, è finito al centro di una vicenda giudiziaria che sta scuotendo il mondo del calcio sudamericano.

Flamengo-Chelsea LIVE 2-1: Bruno Henrique-Danilo! Rimonta in 3 minuti - GOAL E AZIONI SALIENTI 65` - GOAL DEL FLAMENGO! In tre minuti la ribalta la squadra di Filipe Luis. Su azione di corner, Bruno Henrique trova.

Flamengo-Chelsea LIVE 2-1: Bruno Henrique-Danilo! Nicolas Jackson espulso - GOAL E AZIONI SALIENTI 69` - Momento pessimo per il Chelsea: brutta entrata di Nicolas Jackson, che viene espulso a 5 minuti dal suo ingresso.

Flamengo, Bruno Henrique finisce sotto processo per calcioscommesse: rischia 6 anni; Il Chelsea cade sotto i colpi del Flamengo; Brasile, Bruno Henrique indagato per truffa e frode sportiva.

Il Chelsea cade sotto i colpi del Flamengo - Ticinonline - in virtù delle reti realizzate da Bruno Henrique (62'), Danilo (65') e Wallace Yan ... tio.ch scrive

Flamengo, arriva la denuncia per Bruno Henrique. L'accusa è truffa e ... - La Procura di Brasilia ha presentato una denuncia formale contro l'attaccante del Flamengo, Bruno Henrique, per i reati di frode sportiva e truffa, nei quali sarebbe coinvolto per aver partecipato ... Scrive tuttomercatoweb.com