Firma falsa, imprenditore dei salumi nei guai.

Un imprenditore di 61 anni di Tolentino e un impiegato napoletano di 51 anni sono stati denunciati alla procura, rispettivamente per uso di atto falso e per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Nel mirino sono finite quattro aziende del settore agroalimentare, che fanno capo allo stesso titolare. È quanto emerso al termine di una complessa attività di indagini delegata dalla procura di Macerata, a seguito di un’attività di controllo effettuata dai carabinieri nel 2023 a carico di queste ditte legate al 61enne. Due anni fa, a seguito di un controllo congiunto tra i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Tolentino, del Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata, del Nucleo antisofisticazione e sanità e del Nucleo operativo ecologico di Ancona, erano state elevate svariate sanzioni, per un totale di circa 53mila euro, inoltre era stato disposto il sequestro amministrativo di circa 2600 chili di prodotti e salumi, il sequestro preventivo di un’area di circa 400 metri quadri e di circa 250 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, oltre che una denuncia penale a carico dell’imprenditore del posto, in qualità di legale rappresentante delle quattro ditte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

