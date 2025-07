Firenze niente funerali per l’ex capitano della Fiorentina Pin L’ex moglie | Indagate per omicidio

Non è ancora chiara la morte di Celeste Pin, storico ex capitano della Fiorentina. Se la procura di Firenze ha disposto il rilascio della salma definendolo come un caso di suicidio, la sua ex moglie Elena Fabbri ha scritto agli inquirenti chiedendo nuove indagini. Sostiene che non sia un gesto volontario. Fabbri aveva sentito Pin il giorno in cui il suo corpo, martedì pomeriggio scorso, era stato trovato senza vita nella sua villa sulle colline di Firenze. Un breve scambio di messaggi dove Pin le era apparso sereno. Secondo quanto riporta oggi Repubblica la donna ha chiesto il sequestro del cellulare e della casa dell’ex marito e di svolgere esami autoptici, in particolare quelli tossicologici, che saranno eseguiti tra domani e martedì. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: firenze - capitano - fiorentina - moglie

Siamo senza parole. È morto Celeste Pin, ex calciatore della Fiorentina ma anche di Perugia, Verona e Siena. Aveva solo 64 anni. Ha deciso di togliersi la vita nella sua abitazione di Firenze. A dare l'allarme, un suo parente che non lo sentiva più da ore. Chis Vai su Facebook

Firenze, niente funerali per l'ex capitano della Fiorentina Pin. L’ex moglie: «Indagate per omicidio; Indagate per omicidio. L'ex moglie di Celeste Pin presenta denuncia; L’ex moglie di Pin denuncia: “Indagate per omicidio”.

Firenze, niente funerali per l’ex capitano della Fiorentina Pin. L’ex moglie: «Indagate per omicidio» - Chiesto il sequestro del cellulare e della villa sulle colline fiorentine in cui è stato trovato morto martedì sco ... Come scrive msn.com

Celeste Pin, per l'ex moglie non si è suicidato - Un giallo avvolge le circostanze della morte di Celeste Pin, l'ex difensore e bandiera della Fiorentina, trovato senza vita nel suo appartamento sulle colline fiorentine lo scorso martedì. Scrive msn.com