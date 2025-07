L’aguzzino, un clandestino tunisino di vent’anni, è stato rintracciato e portato nel centro per rimpatri di Torino. Per i perseguitati, una 17enne fiorentina e i suoi genitori, è finito un incubo, che però senza i porti spalancati voluti dalla sinistra forse non sarebbe mai cominciato. Il nordafricano, il quale ha picchiato e minacciato per un anno e mezzo l’adolescente, è sbarcato clandestinamente in Sicilia nella primavera del 2022 e nel frattempo ha collezionato denunce per lesioni, ricettazione, porto abusivo d’armi e spaccio di droga. S’è fatto beffe di tutti e tutto, soprattutto del sistema d’accoglienza targato Pd e affini: dopo essere arrivato irregolarmente in Italia – allora era minorenne – ha presentato domanda d’asilo alla commissione territoriale, il giorno prestabilito non s’è presentato (e d’altronde sapeva di non aver alcun diritto), ovviamente il permesso gli è stato negato e lui ha presentato ricorso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Firenze, dopo la denuncia di Libero catturato l'aguzzino tunisino: era l'incubo di una 17enne