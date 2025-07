Fioretto | Tommy sei un fenomeno! Marini è campione del mondo a squadre

Tommaso Marini (atleta delle Fiamme Oro che si allena a Jesi), Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi, guidati dal CT Simone Vanni e dal suo staff hanno scritto la storia. L’Italia del fioretto maschile si è laureata ieri campione del mondo ed è il 25° oro iridato nella specialità . La. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: fioretto - marini - campione - mondo

Le Marche brillano in Coppa del Mondo di Fioretto: Tangherlini è oro nella prova a squadre, Marini argento - VANCOUVER – La scuola di Fioretto marchigiana lascia il segno a Vancouver, in Canada, dove è andata in scena la prova a squadre di Coppa del Mondo.

Fioretto, medaglia d'argento per Tommaso Marini al Grand Prix di Shanghai: per l'anconetano terzo podio del 2025 - Nel Grand Prix di Shanghai, ultima tappa del circuito iridato di specialità prima degli Europei di Genova 2025,  Tommaso Marini ha conquistato una splendida medaglia d’argento nel fioretto maschile.

Grand Prix di Fioretto, meraviglie azzurre a Shanghai: trionfa ancora Favaretto. Argento per Marini - Shanghai – È gigante l’Italia del fioretto che conquista cinque medaglie in due gare nel Grand Prix di Shanghai, ultima tappa del circuito iridato di specialità prima degli Europei di Genova 2025.

L'Italia è Campione del Mondo nel fioretto a squadre maschile! I campioni d'Europa in carica non deludono le attese e al Mondiale di Tbilisi, il quartetto Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini supera gli Stati Uniti e si laurea Cam Vai su Facebook

Fioretto | Tommy, sei un fenomeno! Marini è campione del mondo a squadre; Mondiale Tbilisi 2025 – L'Italia del fioretto maschile scrive la storia: è Campione del Mondo! È il 25° titolo iridato per la squadra dei fiorettisti. Quarto posto per la spada femminile; Tommaso Marini eliminato nel fioretto ai Mondiali di scherma 2025.

Scherma, gli azzurri del fioretto sono campioni del mondo - Il quartetto composto da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi regala il primo titolo all’Italia ... Lo riporta ilsole24ore.com

Marini torna sul tetto del mondo: medaglio d'oro con la squadra di fioretto a Tiblisi - L' Italia del fioretto, e Tommaso Marini, hanno conquistato a Tiblisi il titolo iridato battendo in una sofferta finale gli Stati Uniti per 43 stoccate a 42. Si legge su msn.com