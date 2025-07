Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Tre o quattro acquisti Ma Pradè ora vuole cedere

Firenze, 28 luglio 2025 - Daniele Pradè lavora per sbloccare alcune situazioni di mercato in entrata e in uscita. I ruoli da coprire sono noti e si prevedono almeno tre o quattro nuovi innesti per quanto riguarda la rosa di Pioli. Uno dei nodi ancora aperti è quello del vice Dodo: dopo aver testato Sottil, il tecnico valuterà anche Fortini, ma resta possibile un innesto esterno. Tra i profili seguiti c’è Zortea del Cagliari, che il club sardo valuta circa 10 milioni, mentre la Fiorentina si spingerebbe fino a 8. La trattativa può entrare nel vivo più avanti. La priorità del momento è il centrocampo: si cerca almeno un rinforzo, due se dovessero arrivare offerte per Richardson. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Tre o quattro acquisti. Ma Pradè ora vuole cedere

