Fiorentina dai derby amichevoli buone indicazioni per Stefano Pioli

FIRENZE – Bilancio positivo per gli ultimi test della Fiorentina. La squadra di Stefano Pioli ha disputato due amichevoli ottenendo due vittorie convincenti che hanno offerto indicazioni positive in vista della nuova stagione. Nella prima gara, giocata i allo stadio Zecchini contro il Grosseto, i viola si sono imposti per 3-0 grazie alle reti di Braschi, Montenegro e Bianco. La prestazione dei giovani è stata tra le note più liete: Braschi e Montenegro hanno trovato il gol confermando le buone impressioni del ritiro, mentre Bianco ha chiuso la sfida con un tocco preciso. Dzeko, schierato dal primo minuto, ha firmato due assist mostrando una condizione in crescita. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it