Finisce con l’auto su una scalinata in pieno centro storico a Siena

SIENA – . È successo in via San Martino e Vicolo dell’Oro. Per soccorrere il conducente della vettura che è finita sulla scalinata è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura attraverso una fascia collegata al mezzo dei Vigili del fuoco per evitare un ulteriore scivolamento e ha consentito al conducente di scendere dal veicolo che stava mantenendo azionato il pedale del freno. Altre due persone che si trovavano a bordo sono uscite in autonomia. L’intervento è terminato con il recupero della vettura. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: siena - scalinata - finisce - auto

Siena, l’auto finisce sulla scalinata di via San Martino - Siena, 27 luglio 2025 – Non si capisce come abbia fatto a finire lì: di sicuro se l’è vista brutta tanto che per evitare che l’auto continuasse a scivolare è dovuto rimanere nell’abitacolo per tenere il piede sul pedale del freno.

Siena: auto in bilico sulla scalinata di via San Martino (foto) - I Vigili del fuoco del comando di Siena, oggi, 27 luglio 2025, sono intervenuti poco dopo le 14 a Siena in Via S.

Siena, l’auto finisce sulla scalinata di via San Martino Vai su X

Siena, l’auto finisce sulla scalinata di via San Martino; Siena, auto finisce sulla scalinata e resta “in bilico”: il conducente liberato dai vigili del fuoco; Siena, auto finisce incastrata sulla scalinata di via San Martino in pieno centro.

Siena, l’auto finisce sulla scalinata di via San Martino - Il conducente costretto a rimanere nell’abitacolo per tenere premuto il pedale del freno ed evitare un ulteriore scivolamento fino all’arrivo dei vigili del fuoco ... Lo riporta msn.com

Finiscono con l'auto su una scalinata a Siena, liberati dai vigili del fuoco - Un'auto è finita su una scalinata a Siena, tra via San Martino e Vicolo dell'Oro. Da gonews.it