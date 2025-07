Parlo di me, ma so che accade a tanti. Su Gaza nella mia coscienza si presentano sentimenti e giudizi contrastanti. E si fanno guerra tra loro, come se di guerre non ce ne fossero giĂ abbastanza. Le immagini di adesso, non di dieci minuti fa, schiacciano il petto. Bambini che sono scheletri di passeri, con il pancino gonfio. Allargando l’obiettivo ecco un territorio polveroso di macerie dove si spostano masse di persone che improvvisamente rincorrono un camion, e sono a loro volta inseguite da raffiche di mitraglia, carri armati con la Stella di Davide tengono bloccati centinaia di Tir carichi di vivande che vanno in malora. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Finché c'è Hamas non c'è speranza