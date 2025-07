Finalmente Juventus gratis in bianconero | è quello che mancava

La Juventus prepara il rilancio con Tudor e una rosa che prende forma: dopo l’attaccante, ora l’obiettivo è rinforzare il centrocampo. Quella passata doveva essere la stagione del riscatto, invece si è trasformata in un mezzo disastro, una sorta di limbo tra speranze tradite e risultati solo parziali. La Juventus ha chiuso l’anno con piĂą dubbi che certezze, lasciandosi alle spalle una montagna di rimpianti. Però adesso, con un nuovo allenatore e una dirigenza completamente rinnovata, l’aria sembra essere cambiata. Igor Tudor è arrivato con idee chiare e un atteggiamento diretto: vuole una squadra intensa, concreta, affamata. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Finalmente Juventus, gratis in bianconero: è quello che mancava

Juventus, Tudor esulta: finalmente sta arrivando la firma - La Juventus, nonostante l’eliminazione dal Mondiale per Club, continua ad essere concentrata sul mercato: occhio all’importante novità .

Pogba trova finalmente una squadra? Da dove può ripartire dopo la fine dell’avventura alla Juventus. Dialoghi in corso, aggiornamenti importanti - di Redazione JuventusNews24 Pogba trova squadra? Da dove può ripartire l’ex Juventus, dialoghi in corso per quel trasferimento.

Riccio è finalmente pronto al salto in Serie A: l’ex Juventus Next Gen è pronto ad approdare in quel club! Le ultimissime sul futuro del difensore - di Redazione JuventusNews24 Riccio farà finalmente il grande salto in Serie A! L’ex difensore della Juventus Next Gen lascia la Sampdoria per approdare in quel club.

UFFICIALE - Jonathan David è un nuovo calciatore della Juventus: le prime parole e le prime immagini dell'acquisto bianconero, l'ex Lilla è l'attaccante giusto per la Signora?

Tudor: Juve, finalmente ho tutti a lottare per la maglia. Tre colpi mercato e siamo lì per vincere; Juve Stabia-Sampdoria rinviata: ecco quando si recupera la partita; David da 25 gol, Vlahovic via per un cappuccino: il tifo Juve senza dubbi.

Juventus, rinforzo a sorpresa: arriva gratis dal Real Madrid - Con quest’ultimo rinforzo la Juventus aggiungerà qualità ed esperienza alla rosa di Igor Tudor in vista della prossima stagione. Da calcionow.it

Sancho, ecco l’offerta della Juve. Conceicao sarà ancora bianconero - Comolli e Modesto all’assalto dell’inglese: in ballo l’offerta allo United e la buonuscita del calciatore. Scrive msn.com