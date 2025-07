Fin dove può arrivare Pogacar? E chi può fermarlo? Questo Tour lascia due domande sul futuro del ciclismo

Senza storia, avaro di particolari sussulti. Il quarto Tour de France di Tadej Pogacar è stato un dominio dall’inizio alla fine, privo del minimo tentennamento nell’arco di 21 giorni. Nemmeno quando lo sloveno ha perso un po’ di brillantezza nella terza settimana. In questo Tour ci sono stati solo due momenti degni di nota: la battaglia con Jonas Vingegaard sul Mont Ventoux e la tappa stravinta da Pogacar su Hautacam. Stop. Un pò insolito per chi è abituato a far scattare lo show ogni qual volta la strada comincia a salire. È stato insomma un Pogacar diverso. Spaccata la corsa tra Hautacam e la cronoscalata di Peyragudes, ha poi controllato agevolmente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

