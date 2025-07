Film body horror che ha segnato un’epoca dopo 39 anni

l’evoluzione del body horror attraverso “la mosca”. Il film “La Mosca”, diretto da David Cronenberg nel 1986, rappresenta un punto di svolta nel genere horror e fantascientifico. Questa produzione ha ridefinito le regole della narrazione visiva, portando sul grande schermo un approccio radicale e disturbante alla tematica della trasformazione corporea e dell’identitĂ umana. La sua influenza si estende ben oltre l’epoca di uscita, influenzando numerose opere successive e consolidando il suo ruolo come uno dei massimi esempi di body horror. il significato e la storia di “la mosca”. una trama semplice ma potente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Film body horror che ha segnato un’epoca dopo 39 anni

