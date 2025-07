Fidenza passi avanti per il progetto Diabete in comune

Importante confronto tra l'Attivista Damiano Iulio e il Consigliere regionale Andrea Massari: Il Progetto "DIABETE IN COMUNE" ottiene un nuovo aiuto e supporto.Damiano Iulio, noto attivista per i diritti delle persone con diabete, ha recentemente avuto un incontro proficuo con il Consigliere. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: diabete - progetto - comune - fidenza

L’Asp lancia il progetto Jacardi per la prevenzione del diabete: il Gom sarà al suo fianco - Questa mattina, l’Asp di Reggio Calabria, in occasione del congresso di Endocrinologia dello Stretto, ha presentato il Progetto Jacardi.

Focus sul diabete, esperti a confronto nella cornice del Progetto Salute - Nella giornata di giovedì 26 giugno, la sede della Pro loco a Masi San Giacomo, nelle ex scuole elementari in via Ludovico Ariosto 41, ospita un appuntamento serale sul tema del diabete, legato al Progetto Salute.

Diabete, Sicilia in prima linea con il progetto "Vulnerabili" - PALERMO - Garantire alle persone con diabete che vivono in condizioni di povertĂ socioeconomica il diritto e l'accesso alle terapie, contribuendo anche a supportare gli operatori sanitari.

Fidenza, passi avanti per il progetto “Diabete in comune”.

“Diabete in Comune”. Raccolte nuove adesioni. In evidenza - Importante confronto tra l'Attivista Damiano Iulio e il Consigliere regionale Andrea Massari: Il Progetto "DIABETE IN COMUNE" ottiene un nuovo aiuto e supporto. Segnala gazzettadellemilia.it

Diabete 1, studio 'con screening pediatrico -26% casi di chetoacidosi' - L'esecuzione di screening pediatrici per il diabete di tipo 1 e la celiachia ha ridotto del 26% i casi di chetoacidosi diabetica (Dka) e del 49% quelli gravi nelle 4 regioni coinvolte dal progetto pil ... Riporta msn.com