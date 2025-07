Fichi d’India elisir straordinario per la dieta

Firenze, 27 luglio 2025 – Stanno per arrivare sulle nostre tavole i fichi d’India frutti fino a pochi anni fa totalmente dimenticati (causa soprattutto le odiose spine della sua buccia) e ora invece presenti abbastanza frequentemente in comode vaschette pronte all’uso. Questi frutti furono importati dal Messico in Europa dalle Giubbe Rosse inglesi nel 1590. Guardie scelte della regina, erano il fiore all’occhiello dell’esercito inglese. Le loro divise color rosso erano state, fino ad allora, colorate con il cinabro (solfuro di mercurio, sostanza tossica) causando sovente gravi tossicosi, finchĂ©Â un pittore della Real casa si accorse che da un insetto parassita dei fichi d’India, una cocciniglia, si poteva estrarre un colore rosso (carminio) molto piĂą scintillante e soprattutto non tossico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

