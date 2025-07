Denver, 27 luglio 2025 – “State andando a fuoco”. Un tecnico della torre di controllo parla con la cabina di pilotaggio dell’American Airlines in partenza da Denver per Miami. Subito viene avviata la procedura di emergenza. Oltre 170 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio hanno vissuto momenti di panico ieri a bordo del Boeing 737 MAX 8 diretto in Florida. L’aereo stava per decollare quando è scattato l’allarme. Un video girato in pista mostra i passeggeri che escono dal velivolo attraverso gli scivoli d’emergenza, alcuni hanno bimbi in braccio. Cinque di loro sono stati soccorsi sul posto, uno è stato trasportato in ospedale con ferite giudicate di lieve entitĂ . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fiamme dall’aereo, panico al decollo. Il video dell’evacuazione d’emergenza a Denver