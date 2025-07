Fiamme a ridosso della spiaggia di Villasimius bagnanti in fuga

Un'altra giornata di fuoco in Sardegna. La situazione più grave a Punta Molentis, a Villasimius con le fiamme che sono arrivate a ridosso della spiaggia bloccando quasi integralmente le possibili vie di fuga ai bagnanti. Mobilitata anche la Capitaneria di porto di Cagliari per un'operazione di soccorso dal mare. Molti bagnanti hanno raggiunto le loro auto al parcheggio cercando di avvicinarsi il più possibile alla spiaggia - qualcuna è anche entrata nell'arenile - per portare via i familiari che in tutta fretta hanno raccolto ombrelloni e asciugamani. La Motovedetta della Guardia Costiera CP320 ha recuperato 102 persone a Punta Molentis a Villasimius. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fiamme a ridosso della spiaggia di Villasimius, bagnanti in fuga

A Ostia c’è una ruspa al lavoro tra i bagnanti della spiaggia libera: “Inaccettabile” - Attaccano Lega e Fratelli d'Italia: "Quanto accaduto sulla spiaggia libera 'Gialla' di Ostia è inaccettabile.

Ostia, ruspa in spiaggia mentre i bagnanti sono stesi sui teli. FdI: «Gravissimo, è un rischio per i cittadini» (video) - «Queste cose solo a Ostia». Sono le parole di un ragazzo che gira un video sulla spiaggia ostiense m entre una ruspa interviene direttamente sul terreno in presenza dei bagnanti: qualcuno si gira e fissa il gigantesco mezzo, basito per l’accaduto.

Ostia, “ruspa tra i bagnanti in spiaggia, inaccettabile”: la denuncia - (Adnkronos) – "Quanto accaduto sulla spiaggia libera ‘Gialla’ di Ostia è inaccettabile. Una ruspa con braccio meccanico ha operato sul bagnasciuga a pochi metri da famiglie e bambini, senza alcuna delimitazione dell’area di cantiere né adeguata segnalazione di pericolo.

Un'altra giornata di fuoco in Sardegna. La situazione più grave a Punta Molentis, a Villasimius con le fiamme che sono arrivate a ridosso della spiaggia bloccando quasi integralmente le possibili vie di fuga ai bagnanti. Mobilitata anche la Capitaneria di porto

