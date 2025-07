Festa italiana | matrimonio per la terza volta di una star famosa

In un contesto di intimitĂ e semplicitĂ , si è celebrato il matrimonio tra Luna Berlusconi e Vittorio Vaccaro, riflettendo uno stile di vita riservato e autentico. La cerimonia ha avuto luogo in una cornice raccolta, dedicata principalmente alla famiglia e agli amici piĂą stretti. Questo evento rappresenta un importante passo nella vita della nota figura pubblica, che ha scelto di condividere momenti significativi attraverso canali social, sottolineando l’atmosfera informale e familiare dell’occasione. Di seguito vengono analizzati i dettagli principali dell’evento, la carriera della protagonista e le nuove iniziative intraprese dalla coppia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Festa italiana: matrimonio per la terza volta di una star famosa

