Una presentazione decisamente frizzante con i tifosi presenti che hanno mostrato il loro punto di vista e la Fermana che ha presentato dopo l'introduzione del presidente Umberto Simoni e la conoscenza con i tre volti nuovi, almeno per ora della stagione ovvero Marino Marini, il ds Sergio Filipponi e mister Augusto Gentilini. Chiaro il messaggio dei tifosi che non dimenticano il passato: "Da anni qui si soffre e il passato non si cancella. Per noi non è un anno zero perchĂ© non si cancella nulla. I fatti li vogliamo vedere in campo e pretendiamo fatti e risultati. Finchè questi non ci saranno noi rimaniamo coerentemente sulla nostra linea".

Fermana, nuovo corso targato Filipponi-Gentilini