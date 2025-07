Ferita da un colpo di pistola ad aria compressa | aspettava il marito su una panchina

Un colpo alla testa mentre era seduta su una panchina in via Montagna Spaccata, nel quartiere Soccavo, ad aspettare il marito. È accaduto venerdì pomeriggio intorno alle 15 a una donna che, colpita dietro l’orecchio da un proiettile di pistola soft air, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Choc ad Appignano, sale sul tetto del condominio e si spara un colpo di pistola. Il corpo precipita a terra: la vittima ha 58 anni. Indagini in corso - APPIGNANO - Tragedia ad Appignano del Tronto, dove questa sera, un uomo di 58 anni si è tolto la vita in via delle Rimembranze.

Uccide il figlio 30enne con un colpo di pistola a Lamezia Terme: “Ero disperato, Bruno chiedeva sempre soldi” - Ha raccontato di aver sparato al figlio "per disperazione" e di non essere più riuscito a gestire le sue minacce e le continue richieste di denaro.

Appoggia la pistola carica sul bancone del bar e parte un colpo: ferito un cliente a Varese - È successo nella serata di giovedì 7 maggio a Varese, all'interno di un bar. Il 44enne proprietario della pistola è stato subito arrestato dai carabinieri con l'accusa di porto abusivo d'arma da fuoco.

