Fenice il nuovo coach è Mario Giglio | Darò tutto me stesso per questa sfida

Tre arrivi di rilievo, una conferma pesante, due atlete promosse in prima squadra dal proprio settore giovanile e uno staff tecnico del vivaio luccicante. Il Pistoia Volley La Fenice continua la ristrutturazione del club e la costruzione della prossima prima squadra di serie D. Alla guida della formazione fuxiablu di vertice è stato chiamato il campano Mario Giglio (nella foto). Trentacinque anni, proviene dal Firenze Volley (serie B maschile), ma è stato anche a Caivano, Cimitile e San Felice a Cancello. "Ringrazio la societĂ per la fiducia dimostratami. SarĂ la mia prima esperienza nel femminile in Toscana e darò tutto me stesso per portare la squadra e il sodalizio a raggiungere gli obiettivi prefissati". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fenice, il nuovo coach è Mario Giglio: "Darò tutto me stesso per questa sfida"

