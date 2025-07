Femminicidio Sara Campanella nel cellulare di Argentino una foto della ragazza con scritto | Ti ucciderò

La Procura di Messina nei suoi confronti di Stefano Argentino, imputato per il femminicidio di Sara Campanella, ha contestato anche la premeditazione. Nel telefonino di lui i carabinieri hanno trovato anche una fotografia della vittima sotto alla quale lui aveva scritto: "Ti ucciderò". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Femminicidio Sara Campanella, il giudice nega la perizia psichiatrica ad Argentino. L’avvocato: “Inspiegabile” - Il gip non ha dato il via libera per eseguire la perizia psichiatrica su Stefano Argentino, in carcere con l'accusa di aver ucciso Sara Campanella a Messina.

Un monumento sul viale Gazzi per ricordare Sara e tutte le vittime di femminicidio, il progetto del II Quartiere - Un monumento da realizzare in un'aiuola di viale Gazzi per ricordare le vittime di femminicidio. Come Sara Campanella ferita a morte proprio nella zona indicata dal Consiglio del II Quartiere che ha approvato la proposta girata all'amministrazione comunale.

Femminicidio Sara Campanella, chiesto il giudizio immediato per Stefano Argentino - Stefano Argentino potrebbe andare a processo in tempi brevi. La procura di Messina, infatti, ha chiuso la fase di accertamento sul femminicidio di Sara Campanella, 22enne studentessa di Misilmeri uccisa lo scorso 31 marzo non appena uscita dal Policlinico messinese.

Femminicidio Sara Campanella, il piano di Stefano Argentino sul diario e la minaccia: "Ti ucciderò" - Omicidio Sara Campanella, l'ipotesi della premeditazione: i dettagli ritrovati sul diario del cellulare del killer Stefano Argentino ... Segnala virgilio.it

Sara Campanella, il femminicidio registrato in audio dalla vittima: si sentono i colpi. «Nel cellulare di Stefano Argentino la foto deturpata» - Emergono nuovi, agghiaccianti dettagli sul femminicidio di Sara Campanella, la studentessa di 22 anni uccisa a coltellate lo scorso 31 marzo nei pressi del Policlinico di Messina. Come scrive leggo.it