Femminicidio da Senato sì all’unanimità a disegno di legge

Via libera del Senato all’unanimità, con 161 voti favorevoli, al disegno di legge sul femminicidio. La legge reca una fattispecie specifica di omicidio, volta a sanzionare con la pena dell’ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto con atti di discriminazione o di odio verso la vittima in quanto donna, ovvero qualora . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Femminicidio, da Senato sì all’unanimità a disegno di legge

In questa notizia si parla di: legge - femminicidio - senato - unanimità

Perché il killer di Milano era in permesso? FdI: con la legge sul femminicidio mai più casi De Maria - Diventa un caso politico (e non solo criminale) la vicenda di Emanuele De Maria, il 35enne detenuto per femminicidio al carcere di Bollate, che durante il permesso di lavoro concessogli dal magistrato ha accoltellato a morte una donna, ha ridotto in fin di vita un uomo e alla fine si è ucciso gettandosi dal Duomo.

Meloni: Legge femminicidio riconosce specificità del reato - Roma, 7 mag. (askanews) - Una delle leggi sul tema violenza contro le donne "è all'esame del Parlamento: introduce nell'ordinamento il delitto di femminicidio come reato autonomo" in cui si "riconosce che nella violenza contro le donne c'è una specificità e cioè che troppe donne muoiono semplicemente perché sono donne e non per altre ragioni.

Femminicidio, Schlein a Meloni “Facciamo una legge insieme, non possiamo assistere a questa strage quotidiana” - ROMA (ITALPRESS) – “ Martina Carbonaro aveva 14 anni, è stata ammazzata a sassate dal suo ex che poi l’ha nascosta in un armadio ad Afragola.

Femminicidio: una ennesima affermazione del diritto penale simbolico In un momento nel quale i temi attinenti alla giustizia costituiscono terreno di aspro scontro anche parlamentare, incredibilmente il Senato ha approvato, all’unanimità, il disegno di legge ch Vai su X

? Il #femminicidio entra nel codice penale come un reato autonomo punito con l'ergastolo. A ratificare la svolta è stato il Senato, che ha approvato il disegno di legge all'unanimità. Ora spetta alla Camera l'approvazione definitiva. #LucaZaia #zaiapresi Vai su Facebook

Sì unanime del Senato, il femminicidio adesso è reato: cosa cambia; Reato di femminicidio, Ddl approvato in Senato, ora passa alla Camera. Cosa prevede; Femminicidio, in Senato approvato ddl: cosa significa.