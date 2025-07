Febbre delle pecore è allarme nel Centro Italia | come si trasmette

La ‘febbre delle pecore’ spaventa il centro Italia: oltre 400 focolai in 4 regioni. Gli allevatori denunciano: “Nessun piano di prevenzione, tutto a carico nostro” - Edema nella bocca, zoppia, difficoltà a nutrirsi e, per molti esemplari, la morte. La blue tongue, cioè la febbre catarrale degli ovini sta mettendo a dura prova gli allevamenti del centro Italia.

In Italia aumentano i focolai di Lingua Blu: cos’è la malattia che sta uccidendo le pecore - Il primo è quello che da il nome alla malattia: la cianosi della lingua, questa parte del corpo assume una colorazione bluastra. fanpage.it scrive

