FdI smentisce le cronache marziane del Fatto | nessuna riunione segreta per cambiare la comunicazione del partito

«Oggi su Il Fatto Quotidiano Giacomo Salvini lancia una rubrica di fantasy gossip». È quanto afferma in una nota il responsabile comunicazione dí Fratelli d’Italia, Andrea Moi. La replica di Andrea Moi, responsabile comunicazione di Fratelli d’Italia. «In evidente stato di difficoltà per mancanza di informazioni – aggiunge Moi – il giornalista de Il Fatto si inventa di sana pianta una presunta riunione segreta per cambiare la comunicazione di Fratelli d’Italia. In mezzo ci sono agenzie americane, oscuri strateghi, malefici piani di manipolazione di massa. Siamo a cavallo tra un appassionante romanzo ucronico e un articolo di gossip sull’onda di Temptation Island’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

