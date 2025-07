fauda 5 la strage del 7 ottobre in una serie tv

L’attesa quinta stagione della serie tv Fauda, in uscita all’inizio del 2026, sarà la prima produzione televisiva a portare sulla scena il massacro del 7 ottobre 2023 subito dalla popolazione israeliana residente nei territori al confine con la Striscia di Gaza. Il primo trailer della nuova stagione di Fauda, considerata la migliore serie thriller sull’unità antiterrorismo israeliana, è stato pubblicato due giorni fa dall’emittente Yes Tv che dal 2015 produce e trasmette la serie via via divenuta cult. Un successo, quello di Fauda, dieci anni fa esploso solo nello stato ebraico ma ben presto, già l’anno successivo, diffusosi anche nel resto del mondo grazie alla trasmissione delle prime quattro stagioni ad opera della piattaforma internazionale Netflix. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

